7 ವರ್ಷದ ಲವ್ ಫೇಲ್.. ತನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ, ಪತಿಗಿಂತ 6 ಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್!‌

Katrina Kaif Love Story: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ 7 ವರ್ಷದ ಲವ್ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ತನಗಿಂತ 5 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ....

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 7, 2025, 07:05 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ 7 ವರ್ಷದ ಲವ್ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ತನಗಿಂತ 5 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ....

ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಬ್ರೇಕಪ್‌ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವೆ. ಈ ನಟಿ ಕೂಡ 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟವರು.  

ನಟಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು 7 ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಮದುವೆಯಾದರು.

ನಟಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಗಿಂತ ಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್‌ 5 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ರಿನಾಗೆ 41 ವರ್ಷ ಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್‌ಗೆ 36 ವರ್ಷ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಅನೇಕ ಜನರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಪಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತೆ. ನಟಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ 300 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ 50 ಕೋಟಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಜೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಲವ್ಲೀ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Katrina KaifVicky KaushalBollywood

