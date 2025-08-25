English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ"..ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

celebrity: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ಗಳ ಕಣ್ಣರಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 25, 2025, 02:41 PM IST
  • ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ 'ತಶನ್-ಎ-ಇಷ್ಕ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
  • ತನ್ನ ಸುಂದರ ನಗು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ
camera icon6
central government DA hike
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ
ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅದೇ ದಾರಿ..! ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
camera icon6
Actress Kalyani Priyadarshan
ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಅದೇ ದಾರಿ..! ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!
camera icon8
Shanta Hublikar
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ..!
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!
camera icon7
Budhaditya Yoga
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!
"ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ"..ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Indian television actress: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆನ್ಸೆಷನ್‌ ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸುಂದರ ನಗು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಅವರೇ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಭಾಸಿನ್. ಅವರು  2015 ರಲ್ಲಿ 'ತಶನ್-ಎ-ಇಷ್ಕ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.  ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರ ಇದು ! ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು !

ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಭಾಸಿನ್ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾದಾಗ, ನಾನು ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರು "ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ." ಎಂದು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು‌, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು "ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

Jasmin BhasinAdoptionIndian television actressTashan-e-IshqCelebrity News

Trending News