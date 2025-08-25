Indian television actress: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆನ್ಸೆಷನ್ ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸುಂದರ ನಗು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಅವರೇ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಭಾಸಿನ್. ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ 'ತಶನ್-ಎ-ಇಷ್ಕ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಭಾಸಿನ್ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾದಾಗ, ನಾನು ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರು "ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ." ಎಂದು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ತಾಯಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು "ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.