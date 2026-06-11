ಮುಂಬೈ: ಗಣೇಶ್ ಸಾಥೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ದೋಸೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಣೇಶ್ ಸಾಥೆ ಬಯಸಿದನು. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಗಣೇಶ್ ಸಾಥೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ದೋಸೆ ವ್ಯಾಪಾರ.
ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ದೋಸೆ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿದವರು ಗಣೇಶ್ ಸಾಥೆ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ₹50,000 ಸಾಲ ಪಡೆದು ಹಣದಿಂದ ಬಳಸಿದ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೋಸೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಸಪ್ನಾ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಸಾಥೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಗಣೇಶ್ ಸಾಥೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪುಣೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಡೆದ ಬಿಳಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ಅಂಗಡಿಯ ಆಸುಪಾಸು ಮೊಮೊಗಳು, ಪಿಜ್ಜಾ ರೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಕಾರಣ, ಗಣೇಶ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ನಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಗಣೇಶ್ ಸಾಥೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು, ಅವರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದವು. ಜನರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣೇಶ್ ಸಾಥೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ತಾಜಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಣೇಶ್ ತಮ್ಮ ದೋಸೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬದ್ಧತೆಯು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಯಿತು.
ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅವರ ಅಂಗಡಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 400 ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೋಸೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು ₹40,000 ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು ₹12 ಲಕ್ಷ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶ್ ಸಾಥೆ ಅವರ ಕಥೆಯು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಸಹ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಸಾಥೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಿಮ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.