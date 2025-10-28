English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರಿ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ... ಒಂದೂ ಹಿಟ್‌ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಚೆಲುವೆ!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರಿ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ... ಒಂದೂ ಹಿಟ್‌ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಚೆಲುವೆ!

ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರಿ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಈಕೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ...

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 28, 2025, 10:00 PM IST
  • ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರಿ
  • ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ
  • ಈಕೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು

famous actress who is daughter of Congress MLA: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೋಹಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು.

ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಬಿಹಾರದ ಭಾಗಲ್ಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಅಜಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮಗಳು. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿದರೆ, ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೀರಿ.

ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (NIFT) ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. 2007 ರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಚಿರುತ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪುರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಉತ್ಸಾಹ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಅಂದು ಕೊಂಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 

ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ 2009 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

ನೇಹಾ 2010 ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ನಟಿಸಿದ 'ಕ್ರೂಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ, ನೇಹಾಳ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದವು. ಇದು ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. 

ಕ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಹೈ ಹಮ್, ಜಯಂತ್‌ಭಾಯ್ ಕಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಯಮ್ಲಾ ಪಾಗ್ಲಾ ದೀವಾನಾ 2, ಯಂಗಿಸ್ತಾನ್, ತುಮ್ ಬಿನ್ 2, ಸೋಲೋ ಮತ್ತು ತನ್ಹಾಜಿಯಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.  

ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ 16 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬಸ್ಟರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ತಾನಾಜಿ' ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಏಕೈಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬಸ್ಟರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಚಿತ್ರ. ಇದು 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ತಾನಾಜಿ ನಂತರ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. 

ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ನಟನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗದಿದ್ದರು ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಮಾರಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Chetana Devarmani

ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

