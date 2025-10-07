ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಬದಲು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 1 ನಲ್ಲಿ ಕನಕವತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ನೋ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ

Kantara Chapter 1 Kanakavati : ದಸರಾ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಇಈಗ 200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ ರಾಣಿ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಖ್ಯ ಖಳನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿವೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನೋಟ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅವರು ಆಡಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದವರೇ ಆದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
