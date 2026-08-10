Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು 'ಇದೊಂದೇ ಮಾತು'!

Renukaswamy Murder Case: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (Renukaswamy Murder Case) ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಾಯಕ ನಟ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲುವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (Supreme Court) ಆದೇಶ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಹೊರ ಬರಬೇಕೆಂಬ ದಾಸನ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಟ ದರ್ಶನ್ (Actor Darshan) ಜೊತೆಗಿದ್ದವರೇ ಇದೀಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ 14 ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 11 ಪುಟಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಪ್ರದೋಷ್?
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು 14ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರದೋಷ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಹ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2003 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ, 2024ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ!
ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರದೋಷ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 2003ರಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಜಯನಗರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. 2024ರ ಜೂನ್ 8ರಂದು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪವನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು, ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರದೋಷ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡರ ನಿವಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಪಯಣ
ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4.30ಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೋಷ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ವಿನಯ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ಗೆ ಬಂದಿತು. ಶೆಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಲೆಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪವನ್, ನಾಗರಾಜ್, ನಂದೀಶ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡರಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಗಳ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸ್ತಿಯಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಸಿದ ದರ್ಶನ್
ಇನ್ನು ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರದೋಷ್ ತನ್ನ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರದೋಷ್, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡರನ್ನು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾಗಿ, ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡರಿಂದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಸಿದ್ದರು ಅಂತಾನೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೇವಲ ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಮಾತು!
ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಂದೀಶ್, ದೀಪಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತಿತರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೂಡಲೇ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ದರ್ಶನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರದೋಷ್ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, "ದರ್ಶನ್ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗನ್ನಿಂದ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾಗಿ, ತನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.