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Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು 'ಇದೊಂದೇ ಮಾತು'!

Pradosh-Darshan: ಒಟ್ಟು 11 ಪುಟಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 10, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:28 PM IST
Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು 'ಇದೊಂದೇ ಮಾತು'!

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Prajwal B

Prajwal B

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