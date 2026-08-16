ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ‘KGF’ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಯಶ್, ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಯಶ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆಯಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ತಾವು ಒಬ್ಬ ನಟನ ಬಳಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಆ ನಟ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒರಟಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಟ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಯಶ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಘಟನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ತಾವು ಆ ನಟನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ, ಅವರ ಮುಖವನ್ನೂ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಶ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯಶ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು
ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ಯಶ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಕಲಿತಿದ್ದಾರಂತೆ. ತಾವು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. \
ಇಂದು ಯಶ್ ಬಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನಟನ ಬಳಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಯಶ್, ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕುರಿತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಅಂದು ಒಬ್ಬ ನಟನಿಂದ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಯಶ್, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: