ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನ 2ನೇ ಪತ್ನಿ... ಪುನೀತ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Actress Meera Jasmine: ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೀರಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ತನ್ನ ಪತಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ ಟೈಟಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2014 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇದು ಅನಿಲ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯಾದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ದುಬೈಗೆ ಹೋದರು. ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀರಾ ಇದೀಗ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ ಟೈಟಸ್ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವಿದೆ. ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
