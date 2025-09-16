English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನ 2ನೇ ಪತ್ನಿ... ಪುನೀತ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Actress Meera Jasmine: ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 16, 2025, 04:41 PM IST
  • ಅರಸು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್
  • ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪತಿ ಯಾರು?
  • ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಸಿನಿಮಾ

Trending Photos

ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಮಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯ: ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತ ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
Genelia Deshmukh
ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಮಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯ: ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತ ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ!
ಶನಿ-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ...
camera icon7
Lord Shani Dev
ಶನಿ-ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಈ 6 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ...
ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿ, ರಕ್ತ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿಯಾದ್ರೆ, ಈ ನಟ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ!
camera icon6
Ayushmann Khurrana
ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿ, ರಕ್ತ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿಯಾದ್ರೆ, ಈ ನಟ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ., ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ
camera icon6
pension
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ., ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನ 2ನೇ ಪತ್ನಿ... ಪುನೀತ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
Meera Jasmine

Actress Meera Jasmine: ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೀರಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ತನ್ನ ಪತಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ ಟೈಟಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ನಟಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2014 ರಂದು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇದು ಅನಿಲ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  "ಅರಸಯ್ಯನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ" ಚಿತ್ರದ "ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್" ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್‌.!

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ದುಬೈಗೆ ಹೋದರು. ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 

ಡಿವೋರ್ಸ್​ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀರಾ ಇದೀಗ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ ಟೈಟಸ್ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವಿದೆ. ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಟರಿಂದ ಪ್ರೇಮಪತ್ರಗಳು ಬಂದರೂ ಈ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹಿತ ನಾಯಕನನ್ನೇ! ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ..

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ. 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Meera JasmineMeera Jasmine DivorceSandalwood

Trending News