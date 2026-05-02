highest paid actress : ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಇಂಥ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟು ತನ್ನದೇ ಗುರುತು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಂದರಿಯ ಜೀವನದ ಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ಇವರ ನಟನೆ ಮತ್ತ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೊ ಜನ ಮರಳಾಗಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಹೇಳ ಹರಡಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಹೆಸರು ನಟಿ ರೇಖಾ. 1958 ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟಿಸಿದ ಇಂಟಿ ಗುಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಟಿ ರೇಖಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಟನಾ ವೃತುಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಟಿ ರೇಖಾ ಪಡೆದರು. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಟಿ ರೇಖಾ.
80 ರ ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಾಯಕಿ ಎಂದೇ ನಟಿ ರೇಖಾ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, 1979 ರಿಂದ 1985 ರವರೆಗೆ, ರೇಖಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ಸಂಭಾವನೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ₹10 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಆ ನಂತರ 1982 ರಿಂದ 1984 ರ ಅವಧಿಯು ನಟಿ ರೇಖಾಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ "ಸುವರ್ಣಯುಗ" ವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಖುಬ್ಸೂರತ್, ಘರ್, ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಟಿ ರೇಖಾ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಜನರೆದುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು. 1981 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವರು ಆ ಯುಗದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು.
80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕವು "ರೇಖಾ ಸಂಭ್ರಮ"ಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ನಟಿಸಿದರು. ರೇಖಾ 2014 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ನಾನಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಶಮಿತಾಭ್ (2015) ಮತ್ತು ಯಮ್ಲಾ ಪಗ್ಲಾ ದೀವಾನಾ: ಫಿರ್ ಸೆ (2018) ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹332 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ನಟಿ ರೇಖಾ ಕೆಲವು ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ 'ಬಸೇರಾ' ಸುಮಾರು ₹100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಟಿ ರೇಖಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಹನಗಳಿವೆ.
ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ರೇಖಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಟಿ ರೇಖಾ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಮುಖೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇಂದಿಗೂ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ.