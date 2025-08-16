English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಜಮನೆತನದ ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ: ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಟಾಪ್‌ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ!!

ರಾಜಮನೆತನದ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ದಂಪತಿಗೆ ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ (ಜೆಹ್) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 16, 2025, 09:02 AM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಕುಟುಂಬದ 10ನೇ ನವಾಬ
  • ಸೈಫ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ತಮಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾದ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್‌ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
  • ಅಮೃತಾಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸೈಫ್‌ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ರನ್ನ ಮದುವೆಯಾದರು

Trending Photos

ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌; 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ
camera icon6
scheme for journalists
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌; 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ
camera icon7
Lakshmi Yoga
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದೇ 7 ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರುವ ಕಾಲ! ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ
camera icon7
Krishna Janmashtami
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದೇ 7 ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರುವ ಕಾಲ! ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ
ಶನಿ ಬುಧನಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ..
camera icon7
Navpancham rajyog
ಶನಿ ಬುಧನಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ..
ರಾಜಮನೆತನದ ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ: ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಟಾಪ್‌ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆ!!

Saif ali khan: ಸರಿಯಾಗಿ 55 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 1970ರ  ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸೈಫ್ ಪಟೌಡಿ ಕುಟುಂಬದ 10ನೇ ನವಾಬ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು.

ಸೈಫ್ ಅಲಿಖಾನ್ 'ಪರಂಪರಾ' (1993) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 'ಯೇ ದಿಲ್ಲಗಿ' (1994), 'ಮೈನ್ ಖಿಲಾಡಿ ತೂ ಅನಾರಿ' (1994), 'ಕಚ್ಚೆ ಧಾಗೆ' (1999) ಮತ್ತು 'ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೇ' (1999) ನಂತಹ ಬಹು-ತಾರಾಗಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಣಯ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ದಿಲ್ ಚಾಹ್ತಾ ಹೈ' (2001), 'ಕಲ್ ಹೋ ನಾ ಹೋ' (2003), 'ಹಮ್ ತುಮ್' (2004), 'ಪರಿಣೀತಾ', 'ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ' (2005) ಮತ್ತು 'ತಾ ರಾ ರಮ್ ಪಮ್' (2007) ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮೊದಲ ಪ್ರೋಮೋ ಔಟ್‌! ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸೈಫ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್‌ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಪಟೌಡಿ ಕುಟುಂಬವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಪಟೌಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ (ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ) ಆಗಿದ್ದರು.

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ ಇಲ್ಯುಮಿನಾಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್. 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಪಂತ್ಯ ಜೀವನದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ರನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಕೆಆರ್‌ಜಿ: 'ಗ್ರೀನ್ ಗರ್ಲ್‌'ಗೆ ಸಾಥ್

ರಾಜಮನೆತನದ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ದಂಪತಿಗೆ ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ (ಜೆಹ್) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ತೈಮೂರ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೆಹ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ 2012ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಯರು. ಅವರು 1991ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ 2004ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್‌ಗೆ 21 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾಗೆ 33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.

2023ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ 'ಆದಿಪುರುಷ' ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಖಳನಾಯಕ ಲಂಕೇಶ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು 500−700 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಟ ಸೈಫ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ 'ದೇವ್ರಾ: ಭಾಗ 1'. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಜೂನಿಯರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಟ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

About the Author
Saif Ali Khansaif ali khan birthdaySaif Ali Khan Latest NewsSaif Ali Khan newssaif ali khan hit or flop films

Trending News