ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ DSP ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..! ಇಂದಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ಒಂದು ರಜೆಯೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ

Anand ojha bhojpuri actor : ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಗಲು ಇರುಳು ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ನಟ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಓಜಾ (45) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಜ್ಪುರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರ ಕನಸು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಓಜಾ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ 40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ.. ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊರಟೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ನಾನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಾಸಾದೆ. ಒಮ್ಮೆ, ನಾನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ, ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಟ DSP ಓಜಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಓಜಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಓಜಾ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.