English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ 'ಸಾವಿನ' ಸರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಬಾವಿ..! ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸಾವು

Mystery of chandrakoop well : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಆಗಾಗ ಅವುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಗೂಢ ದೇಗುಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾವಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವಿನ ದಿನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 12, 2025, 04:00 PM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ.
    • ಅವುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
    • ಈ ಬಾವಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವಿನ ದಿನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಏಕಾಏಕಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
camera icon6
Gold price
ಏಕಾಏಕಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸ್ವ ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
SURYA GOCHAR
ಸ್ವ ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯ ಪ್ರವೇಶ: ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತು
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಫಸ್ಟ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇವರೇ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗಾಗಿ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ
camera icon15
Aishwarya Rai
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಫಸ್ಟ್‌ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಇವರೇ! ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗಾಗಿ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ 54 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ
camera icon10
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ 54 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ
ನಿಮ್ಮ 'ಸಾವಿನ' ಸರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಬಾವಿ..! ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸಾವು

Death date well mystery : ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಅನೇಕ ದೇಗುಲಗಳು, ಸ್ಥಳಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವವರೆ ನಮಗೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಸತ್ಯದರ್ಶನವಾದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳವೂ ಒಂದು.

ಈ ಬಾವಿಯ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕೂಪ್ ವಿಹಿರ್. ಈ ನಿಗೂಢ ಬಾವಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾವಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಾಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಯನಾಡು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ನಾಪತ್ತೆ! ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ಘಟಕ

ಈ ನಿಗೂಢ ಬಾವಿಯನ್ನು ಸಾವಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ನೆರಳು ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವನು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಚಂದ್ರಕೂಪ ಬಾವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಕೂಪ ಬಾವಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರದೇವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಚಂದ್ರದೇವನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿವನು ಅವನಿಗೆ ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಈ ಬಾವಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಶ್ವೇರ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರು ದೂರದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ.

deathdeath datedeath date calculatordeath date finderChandrakoop well

Trending News