  • ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದ!.. ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದ!.. ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

 Actress jyothi makes shocking allegations: ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 10, 2026, 07:49 PM IST
ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದ!.. ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Actress jyothi makes shocking allegations: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯರು ಎದುರಿಸುವ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಡಿದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. 

ಜ್ಯೋತಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಟಿ. ಅವರು ದಿಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಛಾಯೆಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎವಾಡಿ ಗೋಲಾ ವಡಿಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ "ಸಮರ್ಪಿಂಚೆಸುಕ್ದುನು" ಎಂಬ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತಹ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು.

ಆದರೆ.. ಅವರು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿದ್ದು.. ನಿರ್ದೇಶಕ ಇವಿವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಯೇವದಿ ಗೋಲ ವಡಿದಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಿಟ ಕಿತ್ತಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋದ ನಂತರವೇ ತನಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಾನು ವ್ಯಾಂಪ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು, ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಲೈಟ್‌ಮೆನ್‌ಗಳು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಳು.

"ನನಗೆ ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ" ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೀವ್ರ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ತೊರೆದಳು, ಮೇಕಪ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಳು. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ, ತನಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ನಂಬುತ್ತಾಳೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಹಿಂದೆ, ನಟಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಶಕುಂತಲಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರವು ಜೀವಮಾನದ ಗುರುತಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Jyothi actress interviewThrowback Jyothi controversyTollywood casting couch issueEVV Satyanarayana controversyJyothi shocking comments

