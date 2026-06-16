ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. "ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾವಣನ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? : ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (TTD) ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿರುಪತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುವ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ (ಸೆಕ್ಷನ್ 299) ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುವ (ಸೆಕ್ಷನ್ 196) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಟನಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಕಿಯಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ
ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಘಾತ : ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು? : ಕೇರಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವೊಂದರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು (Plot) ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು, ಯಾರದೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Siddarth Parasanur Died: ಮಜಾಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವು
ಸಿನಿಮಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಂದ ಕೂಗು : ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ (Boycott) ಅಭಿಯಾನಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡದ ನಟನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.