  • ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಕ್ಕುನಗಿಸಿದ್ದವರಿಗಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್..‌

ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಕ್ಕುನಗಿಸಿದ್ದವರಿಗಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್..‌

Famous Actor: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ನಟನೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 17, 2026, 07:05 PM IST
  • ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು

ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಕ್ಕುನಗಿಸಿದ್ದವರಿಗಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್..‌

ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು.. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಕೆಲವರು ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಟರು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನಟ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ನಟ ಯಾರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಕಾಶ್.. 

ಹಾಸ್ಯನಟ ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

2015 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 180 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಮಣಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತಮ್ಮ ದೂರದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಗಾಗಿ ಮೋತಿನಗರ ಅಥವಾ ಅಮೀರ್ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತು.

ಮಣಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿ 16 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಂದ್ರ ಕಾಫಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು 60/40 ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 1200 ರಿಂದ 1300 ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

