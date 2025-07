ಯಶ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಮಾಯಣದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ...! ಕೂತುಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರನ್ನು ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತರುವ ಅಚಲ ನಿಶ್ಚಯ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ರಾಮ-ರಾವಣರ ಒಂದು ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ.ಎಂದು ಎಕ್ಷ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿದೆ.ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಈ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಟೀಸರ್‌ನ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ಅವತಾರ್’ನ ಪ್ಯಾಂಡೊರಾ ರೀತಿಯ ತೂಗು ದ್ವೀಪಗಳು, ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಹಿಮಾಲಯದ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುವ ಹನುಮನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟೀಸರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ‘ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಮಹಿಮೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭ’ ಮತ್ತು ‘ರಾಮನ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮದ ವಿಜಯ’ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿಗಳು ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಛಾಪು ನೀಡಿದೆ.

Ten years of Aspiration. Relentless Conviction to bring the Greatest Epic of all time to the World. An outcome through a collaboration of some of the world’s best to ensure that Ramayana is presented with the greatest amount of Reverence and Respect.

Welcome to the Beginning.…

— Yash (@TheNameIsYash) July 3, 2025