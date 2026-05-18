TN governemenrt free training: CM ವಿಜಯ್ಯಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
TN governemenrt free training: ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಇಂದು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೇ 18 ರಿಂದ ಮೇ 22 ರವರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ "ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕ ತರಬೇತಿ"ಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ತರಬೇತಿಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ತರಬೇತಿಯು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಲೋಹಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು, ಆಮ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ, ತೂಕ ಮಾಪನ, ಬೋರ್ಡ್ ದರ, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಭರಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ, ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳು (ಪುರುಷ/ಮಹಿಳೆ/ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ/ದ್ವಿಧರ್ಮೀಯ) ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ತರಬೇತಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು www.editn.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ. 8668100181 / 9360221280 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. (ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ರವರೆಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ತಮಿಳುನಾಡು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆ, EDII ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ, CIDCO ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಎಕ್ಕಟ್ಟುತಂಗಲ್, ಗಿಂಡಿ, ಚೆನ್ನೈ 600 032.
YouTube ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್
ಚೆನ್ನೈನ ತಮಿಳುನಾಡು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆ (EDII-TN), ಮೇ 25 ರಿಂದ ಮೇ 27 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ರವರೆಗೆ 'ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ EDII-TN ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯು ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ಶೋ ರಚನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ತಂತ್ರಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು, ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷ/ಮಹಿಳೆ/ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆ/ದ್ವಿಲಿಂಗಿ/18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ವಸತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
ಈ ತರಬೇತಿಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು www.editn.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ರವರೆಗೆ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಈ ತರಬೇತಿಯು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 1. ಇಡಿಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿಡ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಕಟ್ಟುತಂಗಲ್, ಗಿಂಡಿ, ಚೆನ್ನೈ 600032 ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು 9360221280 / 8668100181 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷ/ಮಹಿಳೆ/ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತನೆ/ದ್ವಿಲಿಂಗಿ/18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ವಸತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.ಈ ತರಬೇತಿಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು www.editn.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 ರವರೆಗೆ ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಈ ತರಬೇತಿಯು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ. 1. ಇಡಿಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿಡ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಕಟ್ಟುತಂಗಲ್, ಗಿಂಡಿ, ಚೆನ್ನೈ 600032 ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು 9360221280 / 8668100181 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ತರಬೇತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CM ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ