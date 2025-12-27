English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದೇ..ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ

Tollywood actress chaithra rai baby girl shares emotional post : ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:29 PM IST
ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದೇ..ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ

Tollywood actress chaithra rai baby girl shares emotional post : ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ತಂದೆಯೂ ಹೌದು! ನಾವು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಮದುವೆಯ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಧಮಾಕ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿವೆ?

ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಈ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಚೈತ್ರಾ ರೈ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಎನ್ಟಿಆರ್ ದಿಯೋರಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ.ಕನ್ನಡದ ಚೈತ್ರಾ ರಾಯ್ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಈ ನಟಿ ಅನೇಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವರು. ಚೈತ್ರಾ ಅಷ್ಟಚಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅತ್ತೋ ಅತ್ತಮ್ಮ ಕೂತುರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಒಕಾರಿಕಿ ಒಡಾರ್, ಮನಸುನ ಮನಸೈ, ಅತ್ತರಿಂಟ್ಲೊ ಅಕ್ಕಚೆಲ್ಲೆಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ತೆಲುಗು ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಚೈತ್ರಾ ದೇವರಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಚೈತ್ರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ತಾರೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು. ಈಗ, ಈ ಸುಂದರ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಏನ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

