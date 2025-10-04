ʼಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಆ ಸುಖ ಸಿಗಲಿಲ್ಲʼ.. ದಾಂಪತ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress comment on her husband: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಹೇಮಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‌ 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 4, 2025, 08:41 PM IST
Actress Hema: ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹೇಮಾ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಮಾ ಸರಣಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹೇಮಾ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೇಮಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟಿ ಹೇಮಾ, "ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ನನಗೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅವಕಾಶಗಳು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಸೈಯದ್ ಜಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದೆ" ಎಂದು ಹೇಮಾ ಹೇಳಿದರು. 

 ಹೇಮಾ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ.. ʼನಮ್ಮದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾದರೂ, ನನಗೆ ಜೀವನ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇದ್ದ. ನಾವು ಮೋಜು ಮಾಡಲು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಅವನು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಟಿಫಿನ್ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಹೇಮಾ ಹೇಳಿದರು. 

ʼಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 40 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತು. ಇದು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕೋಪ ಮತ್ತು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತು. ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕರುʼ.. ಎಂದರು. 

ಅಲ್ಲದೇ ʼನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ.. ಅವೆಲ್ಲವೂ 2024 ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ನಾನು ಸಾಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ.. ನನಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅಮಲಾ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದರುʼ ಎಂದು ಹೇಮಾ ಹೇಳಿದರು. 

