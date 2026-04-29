Payal Rajput : ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಪಾಯಲ್ ರಜಪೂತ್ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಸದಾ ನಗು ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ''ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್'' ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
Payal Rajput news : ಪಾಯಲ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಸೌರಭ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಯಲ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಪಾಯಲ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಾಯಲ್ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಹೌದು.. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿಮಲ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದ ಪಾಯಲ್, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ ನನ್ನ ತಂದೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಧನರಾದರು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿದೆ.. ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮರಣವನ್ನು ನನಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನ ಅಭಿನಯದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರ್.ಎಕ್ಸ್ 100 ನಂತರ ದಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಪಾಯಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಪಾಯಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಥೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಭಾವುಕರಾದ ಪಾಯಲ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಳುತ್ತಲೇ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.