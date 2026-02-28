ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಹುಚ್ಚು.. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಆತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಂದೆ! ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 28, 2026, 05:35 PM IST
Priya Bhavani Shankar: ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೊದಲು ಸುದ್ದಿ ವಾಚಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

2017ರಲ್ಲಿ ಮೇಯಾ ದಮನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾ, ʼಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಮನಿಯಂʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿʼಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆʼ.. ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಅರ್ಜಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಷಾ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ವೈರಲ್!‌

ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಆತ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಆತ ತನಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಜ್ ವೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ರದ್ದು, ರಾಣಾ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್.. 42 ವರ್ಷವಾದರೂ ತ್ರಿಷಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಭೀಮಾ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದೇವ್ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಜೀಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ 2, ಡೆಮಾಂಟಿ ಕಾಲೋನಿ 2, ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

