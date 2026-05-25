Rambha father Venkateswara Rao passes away: ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ರಂಭಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ. ನಟಿ ರಂಭಾ ಅವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಂಭಾ ಅವರು ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ರಂಭಾ ಅವರು ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣುವ ರಂಭಾ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಂಭಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ಪಾ... ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಯಾರು ಓದಿದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೈನ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾಗಿವೆ.
ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಂದು ರಂಭಾ ತಂದೆನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ನೀವು ಅದೇ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಮನ ಕಲಕುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಂಭಾ, ಅಪ್ಪಾ... ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೃದಯ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿದ್ದರೂ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇರಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟ, ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರಂಭಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಂಭಾ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ದೂರವಾದರೆ ಅದರ ದುಃಖವೇ ಹೇಳತೀರದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.