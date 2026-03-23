ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ 2 ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನರಕಯಾತನೆ!.. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಂದಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಸುಂದರಿ

 Actress separated from her two husbands: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರು ಅವರು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸುಂದರ ತಾರೆ 300 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಂದಿರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಒಂಟಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 23, 2026, 05:25 PM IST
Actress separated from her two husbands: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಾಯಕಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಾಜಸುಲೋಚನಾ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1934 ರಂದು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ದೇವಿಕಾ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ರಾಜಸುಲೋಚನಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ರಾಜೀವಲೋಚನಾ, ಆದರೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಸುಲೋಚನಾ, ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಗಮನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೃತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ಮಾವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುಗುಣ ವಿಲಾಸ ಸಭಾ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಅವರು 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 1951 ರಂದು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಮಶಿವಂ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಗುಣಸಾಗರಿ ಚಿತ್ರದ ನೃತ್ಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರ ತಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

ಈಗಿನ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ.. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಪೂನಕಲೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 1952 ರಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಪಸುಮರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ರಾಜಸುಲೋಚನ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಂಪ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನಟಿಸಿದ 'ಸೊಂಟಗ್ವುರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಾಲಂ ಮತ್ತು ರಾಜಮಕುತಂ ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್, ಎ.ಎನ್.ಆರ್, ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್, ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್, ಪ್ರೇಮ್ ನಜೀರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ರಂತಹ ಟಾಪ್ ನಾಯಕರ ಎದುರು ನಟಿಸಿದರು.

ಮಹಾನತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿನ್ನಾರಿ ಪಾಪಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ರಾಜಸುಲೋಚನಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಪತಿ ಪರಮಶಿವಂ ಅವರ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಅವರು ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಮಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿ.ಎಸ್. ರಾವ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಸಿ.ಎಸ್. ರಾವ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ, ಅವರು ರಾಜಸುಲೋಚನಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೇ 1963 ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಜುಲೈ 27, 1966 ರಂದು, ದಂಪತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ದೇವಿಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಸಿ.ಎಸ್. ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ರಾಜಸುಲೋಚನಾ, ಮಾರ್ಚ್ 5, 2013 ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

