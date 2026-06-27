/ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಧನ

Director bhagyarak passed away: ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ (73) ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಟರಾಗಿಯೂ 75 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು 25 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಧನೈ ಮುಡಿಚು (1983) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಚಿಲಿಪಿ ಪೆಲ್ಲಂ, ಮೇಮ್ ವಾಸ್ಕು ವರಮ್, ಮೀಮ್ ಇಂತಿ ಕೊಸ್ತೆ ಮೇಮ್ ತೆತ್ತರ್, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್, ಅಲ್ಲಂತ ದೂರಾನಾ, 35 ಚಿನ್ನ ಕಥಾ ನೈ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಟ ಭಾಗ್ಯರಾಜ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದಷ್ಟು ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕುಶ್ಬೂ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆವು. ನಾವು ನಕ್ಕೆವು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆವು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು.
ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ತುಂಬಾ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗಾರು, ಶಾಂತನು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಳವಾದ ಸಂತಾಪಗಳು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ”ಎಂದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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