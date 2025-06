ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ... ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌

Sana Makbul hospitalised : ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಅಶ್ನಾ ಕಾಂಚ್ವಾಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆ.. ನೀವು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಿಂದ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟಿ ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ಸನಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

Sana Makbul Hospitalised

Bigg Boss OTT 3 winner and actress Sana Makbul has been admitted to the hospital due to a “grave condition,” as confirmed by her close friend Aashna Kanchwala.

Though details remain private, Sana has previously opened up about battling autoimmune… pic.twitter.com/mIvN4aNfYK

