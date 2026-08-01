Surekha Vani : ನಟಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರ ಪತಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಅವರ ಮಗಳಾದ ಸುಪ್ರೀತಾ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ "ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ, "ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯೇನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಈಗ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನೇಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ?" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ : 'ಭದ್ರ', 'ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು', 'ಶ್ರೀಮಂತುಡು', 'ದುಬೈ ಸೀನು', 'ಬಾದ್ಶಾ', 'ನಾಯಕ್' ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಸುರೇಖಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.