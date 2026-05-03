Movie history : ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ನಟನ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಸಾವು ಶತ್ರುವಿಗೂ ಬರಬಾರದು. ಇದು ಸಿನಿಲೋಕದ ಮೊದಲ ಹಾಸ್ಯ ನಟ, ನಾಯಕ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ಕಸ್ತೂರಿ ಶಿವ ರಾವ್ ಅವರ ಕಥೆ. ಹೌದು.. ಇಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಿದ್ದರೂ, ಅಂದು ಶಿವ ರಾವ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.
Kasturi Sivarao life : ಕಾಕಿನಾಡದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿವ ರಾವ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿತ್ತಜಲ್ಲು ಪುಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾಗಿ (Commentator) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 1941ರ 'ಚೂಡಾಮಣಿ' ಚಿತ್ರ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, 1948ರ 'ಬಾಲರಾಜು' ಸಿನಿಮಾ ಶಿವ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ "ದೇವುದೇಯ ದೇವ" ಹಾಡಿನ ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದವು.
1940 ರಿಂದ 1950ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಶಿವ ರಾವ್ ಅವರದ್ದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು. ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶಿವ ರಾವ್ ಅವರ ಮನೆಯೂ ಇತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶಿವ ರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನೋಡಲು ಕಾದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅಂದು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 'ಬ್ಯೂಕ್' ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಂತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶಿವ ರಾವ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಅವರ ಏರಿಕೆಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿತ್ತು. ಅತಿಯಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ದಾನ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ವ್ಯಸನ ಅವರನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು. ಹಣದ ಬೆಲೆ ಅರಿಯದ ಅವರು ಕೈಗೆ ಬಂದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. 1950ರಲ್ಲಿ 'ಪರಮಾನಂದಯ್ಯ ಶಿಷ್ಯುಲು' ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹಣ ಹೂಡಿದರು, ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಸೋತಾಗ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಕರಗತೊಡಗಿತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೇಲಂಗಿ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರಂತಹ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಯ ನಟರ ಆಗಮನ ಇವರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಇವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಯಿತು. "ಹಿಂದೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಟನಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಬಂತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಬಂತು" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅತೀವವಾದ ನೋವಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 1966ರಂದು ತೆನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 44ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ ರಾವ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅವರ ಶವ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಶವವನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶವವನ್ನು ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು (Trunk) ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್, ರೇಲಂಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಬಾಬು ಅವರಂತಹ ಸಹನಟರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಿ, ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದ ಕಸ್ತೂರಿ ಶಿವ ರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನ ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು, ಹಣ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನವೇ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ.