400 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ, 2 ಮದುವೆ, 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ..! ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸ*ತ್ತಳೆಂದು ಸುದ್ದಿ.. ಈ ನಟಿ ಜೀವನವೇ ದುರಂತ

Guess actress : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರಿಂದು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಸಹ ಒಬ್ಬರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 17, 2026, 09:55 AM IST
Urvashi Sharada life story : ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತು ಹಾಕಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ 'ಊರ್ವಶಿ' ಶಾರದಾ ಅವರು ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಜೀವನ ಕಥೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.. ಅಷ್ಟು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಹೌದು.. ಊರ್ವಶಿ ಆರು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇವರು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಮಾತು ತಪ್ಪದ ಮಗ, ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ, ತಾಯಿ ಮಮತೆ, ಪ್ರಳಯ ರುದ್ರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ : ಜೂನ್ 25, 1945 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತೆನಾಲಿಯ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಾರದಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸರಸ್ವತಿ. ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮಗಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1955ರ 'ಕನ್ಯಾಶಲ್ಕಂ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಲೋಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. 'ದೀಕ್ ಮಿತ್ರಿಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೂರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ NTR ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ 'ಊರ್ವಶಿ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು.

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳು : ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೂ, ಶಾರದಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಚಲಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲವ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು.. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಶಾರದಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಚಲಂ ಅವರಿಗೆ ಶಾರದಾ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಚಲಂ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಮಣ ಕುಮಾರಿ, ಪತಿಯು ಶಾರದಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾರದಾ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ರಮಣ ಕುಮಾರಿಯ ಶಾಪ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು..

ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ : ಒಂದೆಡೆ ಶಾರದಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪತಿ ಚಲಂ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕುಸಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಚಲಂ ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನದ ಸೇವನೆ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ನಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತತು ಜೀವನ : ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ಶಾರದಾ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಾಂತಿ ಇಂದಿಗೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಊರ್ವಶಿಯವರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಸಹ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು, ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

