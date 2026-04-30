Tollywood Villian Rahul Dev : ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ "ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಖಳನಾಯಕ" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ನಟ ರಘುವರನ್. ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ನಟರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್.
ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರವಾಲಾ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 57 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಅವರು ತಮಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಈ ನಟಿ 18 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕಮ್ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣವೇ?
ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 1968 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ಪಾಲನೆಯು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಅವರ ದಿವಂಗತ ಸಹೋದರ ಮುಕುಲ್ ದೇವ್ ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫೇಮಸ್ ನಟರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ನಟನೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ 2000 ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಏರಿದರು.
ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವು ಹಲವಾರು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೀನಾ ದೇವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಮುಗ್ಧಾ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಅವರಿಗಿಂತ 18 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯಳಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಮುಗ್ಧಾ ಗೋಡ್ಸೆ. ಅವರ ಸ್ನೇಹವು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಈ ಜೋಡಿ 2013 ರಿಂದ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗ್ಧಾ ಗೋಡ್ಸೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪದರ್ಶಿ. ಅವರು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಟಿ ಮುಗ್ಧಾ ಗೋಡ್ಸೆ ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
