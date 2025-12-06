English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಾಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೆವಿಲ್ VS ಮಾರ್ಕ್.. ಹಿಟ್ ಯಾವುದು?

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 6, 2025, 04:50 PM IST
mark movie trailer:  ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿನಯದ "ದಿ ಡೆವಿಲ್‌" ಟ್ರೈಲರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಿಚ್ಚಸುದೀಪ್‌ ಅಭಿನಯದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದ ಟೀಸರ್, ಕಿಚ್ಚನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ನಾಳೆಯೇ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.ಟ್ರೈಲರ್ ಇನ್ನೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ ನಾಳೆಯೇ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. 

ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ"ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕಿಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್‌ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮಾಕ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಕ್‌ ಮೂಲಕ ಕಿಚ್ಚನ ನ್ಯೂ ಮಾಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಮೂಲಕ  ನಾಳೆ ತೆರೆಗೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜಾನರ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕ್​ನಾಥ್​ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಿಚ್ಚನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು ,ಮಾರ್ಕ್‌ ಬರೋದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

