Toofan Express history: ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ತೂಫಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆಗಳು ಸಹ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು. ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರೈಲು ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರೈಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರೈಲು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರು ನೀಡಿದ ತೂಫಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆಸರು ನಂತರ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇದು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ 90 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಈಗ ಈ ರೈಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉದ್ಯಾನ್ ಅಭಾ ತೂಫಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೂನ್ 1, 1930 ರಂದು 13007 ಮತ್ತು 13008 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ರೈಲು ಹೌರಾದಿಂದ ಶ್ರೀಗಂಗಾನಗರದವರೆಗೆ 1978 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವೇಗ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತೂಫಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಚಲಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರೈಲು ತನ್ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ರೈಲು ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಹೌರಾದಿಂದ ಶ್ರೀಗಂಗಾನಗರ ತಲುಪಲು 45 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣವು 46 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೆಲವೇ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು 110 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. ಈ ರೈಲು ಹೌರಾ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಅಸನ್ಸೋಲ್, ಮೊಕಾಮಾ, ಪಾಟ್ನಾ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಸಿರತು, ಭಾರವರಿ, ಕಾನ್ಪುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ತುಂಡ್ಲಾ, ಆಗ್ರಾ ಕ್ಯಾಂಟ್, ಮಥುರಾ ಜಂಕ್ಷನ್, ನವದೆಹಲಿ, ರೋಹ್ಟಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಬಟಿಂಡಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಮೇ 19, 2020 ರಂದು, ಪೂರ್ವ ರೈಲ್ವೆ ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2022 ರಿಂದ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಕಾರಣ ರೈಲು ಮತ್ತೆ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈಲು ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಯಿತು.
ಈ ರೈಲು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, 1930 ಮತ್ತು 1940 ರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳನ್ನು ತೂಫಾನ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ತೂಫಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರೈಲು ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು 112 ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
