ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮಿತಾಭ್...ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Top 10 Richest Indian Heroes: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕರು ಯಾರು? ಯಾರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ನಾಯಕರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 12,931 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಪ್ಲಸ್. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶಾರುಖ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಂತರ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಳಿಕೆಯು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ರಾಜ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 3,225 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಟಾಪ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರದ್ದು. ಅವರ ಆಸ್ತಿ 3,100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.ಅದಾದ ನಂತರ, ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ 2,250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ನಾಯಕನ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 1,860 ಕೋಟಿ ರೂ.
ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ತೆಲುಗು ನಾಯಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 7ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,750 ಕೋಟಿ ರೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಬಿಸಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 8 ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 1680 ಕೋಟಿ. ತೆಲುಗು ನಾಯಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಾಪ್ 9ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 1650 ಕೋಟಿ. ತೆಲುಗು ನಾಯಕರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 1,630 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟಾಪ್ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಯುವ ನಾಯಕ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
