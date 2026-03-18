"ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ" ಬಿಟ್ಟು ಈ 5 ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಕಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಗಿರ್‌.. ಎದೆ ಢವ ಢವ ಅನ್ನುತ್ತೆ..! 

Indian double meaning songs : ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದಾತ್ಮ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಹಾಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಹಾಡಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಚುನಾರ್ ತೇರಿ ಸರ್ಕೆ'. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಜನರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂತು.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ 'ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ' ಹಾಡು. ಈ ಹಾಡು 'ಖಲ್ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವಿತ್ತು.
2012 ರ 'ರೌಡಿ ರಾಥೋರ್' ಚಿತ್ರದ 'ಆ ರೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಪ್ಯಾರೆ' ಹಾಡು ಕೂಡ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿವಾದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮಮತಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸರೋಷ್ ಸಮಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಗಬ್ಬರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್' ಚಿತ್ರದ 'ಕುಂದಿ ಮತ್ ಖಡಕಾವೋ ರಾಜಾ' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರು. ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಜನರು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.