  • ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ..! ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ

Top Trending movies : ಹಾರರ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹುಷಃ ನೀವು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ OTT ಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 23, 2026, 09:04 PM IST
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ..! ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ

Must watch Horror movie : ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಒಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ  ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.. ಇಂದಿಗೂ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ... ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು 'ಕಾಲ್'.

ಹೌದು.. ಕಾಲ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಸೋಹಮ್ ಶಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಅಲೌಕಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಲಾರಾ ದತ್ತ, ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಕಥೆ ಏನು? : ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಕಾಳಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾಡನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಸರಣಿ ಸಾವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಅನ್ನೋದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ.. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಐಟಂ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಹಾಡನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕರು ಅಂತಹ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕುನಾಲ್ ಗಂಜಾವಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಲೀಂ-ಸುಲೈಮಾನ್ ಹಾಡಿರುವ ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ..  

ಕಾಲ್ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 32 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ VFX ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

