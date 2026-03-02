English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Richest TV Actresses: ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 2, 2026, 06:31 PM IST
  • ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ
  • ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಯಾರು

 Indian TV Actress Net Worth: ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಟಿವಿ ನಟಿ ಜನ್ನತ್ ಜುಬೈರ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾಯಕಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2001 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಶಿಕಿ ಮತ್ತು ಫುಲ್ವಾ ನಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 81 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಅವರು BMW 7 ಸರಣಿ 730Ld (ಸುಮಾರು ₹1.38 ಕೋಟಿ), ಆಡಿ A4 (ಸುಮಾರು ₹47.60 ಲಕ್ಷ) ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ನಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.70 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಾಗಿನ್ 4, ಜಮೈ ರಾಜಾ, ಏಕ್ ಹಜಾರೋನ್ ಮೇ ಮೇರಿ ಬಹ್ನಾ ಹೈ, ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಮರ್ ಜವಾನ್ ಮುಂತಾದ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀನಾ ಖಾನ್ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ. ಹೀನಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 52 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ಏ ರಿಶ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲತಾ ಹೈ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 11 ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಡಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

