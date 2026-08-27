/Toxic Collection: ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ!

oxic box office collection: ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ (Toxic Movie) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು ₹140.75 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹120 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹101.10 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ₹120.75 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಾವಿರಾರು ಶೋಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್?
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭಾಷಾವಾರು ಗಳಿಕೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹55 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗಳಿಕೆ ₹23.30 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ ಉತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್
ಭಾರತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಾರು ₹20 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹140.75 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ರಜೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಇದೇ ವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.