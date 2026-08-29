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ಮೂರನೇ ದಿನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು? toxic ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ವೀಕೆಂಡ್‌

 Toxic collection: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರನೇ ದಿನ  ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 29, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:52 PM IST
ಮೂರನೇ ದಿನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು? toxic ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ವೀಕೆಂಡ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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