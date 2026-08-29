/ಮೂರನೇ ದಿನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು? toxic ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ವೀಕೆಂಡ್‌

Toxic collection: ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಭರ್ಜರಿ ತಾರಾಗಣದ ಚಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಅದ್ಭುತ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.. ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ 2 ದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದ ಸಿನಮಾ ಎರಡು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭರ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 26.60ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 165.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 26.75ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಭಾಷೆವಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಕಥೆಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಸುಮಾರು 19.15 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 5ಕೋಟಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತ ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಎಷ್ಟು ದೋಚಿದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೊ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಆಗದಂತೆ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 221.45 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದಾಜುಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರನೇ ದಿನ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಇಂದು ನಾಳೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನೋಡಲು ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.