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ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ! ಯಶ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ 4 ವಾರಗಳ ಕ್ಲೀನ್ ರನ್

Toxic film: ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಟೀಸ‌ರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 06, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:23 PM IST
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ! ಯಶ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ 4 ವಾರಗಳ ಕ್ಲೀನ್ ರನ್

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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