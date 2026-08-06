/ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ! ಯಶ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ 4 ವಾರಗಳ ಕ್ಲೀನ್ ರನ್

Toxic film: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 7) ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಸ್ಟ್ 14, ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಓಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ
ಯಶ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ನಂತರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪರದೆಗಳ ಕೊರತೆ. ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪರದೆಯ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜ್ವರ ಜೋರಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು.