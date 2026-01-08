English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ವಿಲನ್‌ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೊತ್ತಾ.? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ನಟನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ವಿಲನ್‌ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೊತ್ತಾ.? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ನಟನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

toxic movie teaser: ಟಾಕ್ಷಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟ ಕೈಲ್‌ ಪೌಲ್‌ ಈಗ ಭಾರೀ ಟ್ರೆಂಡಿಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:19 PM IST
  • ಕೈಲ್ ಪೌಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ
  • ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವುದು

Trending Photos

EPFO ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿ 25‌ ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
camera icon6
EPFO wage cap increase
EPFO ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿ 25‌ ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರು.. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
camera icon6
Gap Between Teeth
ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರು.. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!
camera icon6
White Hair Remedy
ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!
RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ವಿಲನ್‌ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೊತ್ತಾ.? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ನಟನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

toxic movie teaser : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಕುರಿತು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಇಗಾಗಲೇ ಟಾಕ್ಷಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನಿಸಿಕೊಂಡ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್‌ಕೈಲ್ ಪೌಲ್‌ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್‌ ಟಾಪಿಕ್‌ ಆಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವಿಲನ್‌ ಯಾರು? ಇವರ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ಏನು? ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಟ ಕೈಲ್ ಪೌಲ್ (Kyle Paul), ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರಣಿ ಸೀಸನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್‌! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ನಟ ಕೈಲ್ ಪೌಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಸರಣಿಗಳಾದ 'ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ಸ್' (Blue Bloods) ಮತ್ತು 'ಗೊಥಮ್' (Gotham) ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೈಲ್ ಪೌಲ್, "ನನ್ನ ಇಡೀ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಡುವೆಯೂ ತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Toxic ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಟೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿಗೂಢತೆ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BIGTV Cinema (@bigtvcinema)

ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. "ಗೀತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂಯಮದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಕೈಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೈಲ್ ಪೌಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಯಿತಂತೆ. ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಮೂಡಿದೆ.

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾವು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಾಲಿವುಡ್ ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಲ್ ಪೌಲ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟರು  ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

Toxicrocking star YashToxic Movie teaseryash new moviedaddy's home dialogue

Trending News