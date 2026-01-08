toxic movie teaser : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಕುರಿತು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಇಗಾಗಲೇ ಟಾಕ್ಷಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನಿಸಿಕೊಂಡ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಕೈಲ್ ಪೌಲ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವಿಲನ್ ಯಾರು? ಇವರ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು? ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಟ ಕೈಲ್ ಪೌಲ್ (Kyle Paul), ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಕೈಲ್ ಪೌಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ಸರಣಿಗಳಾದ 'ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ಸ್' (Blue Bloods) ಮತ್ತು 'ಗೊಥಮ್' (Gotham) ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೈಲ್ ಪೌಲ್, "ನನ್ನ ಇಡೀ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಡುವೆಯೂ ತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. "ಗೀತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂಯಮದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಕೈಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಲ್ ಪೌಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಯಿತಂತೆ. ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಮೂಡಿದೆ.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾವು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಾಲಿವುಡ್ ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಲ್ ಪೌಲ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟರು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.