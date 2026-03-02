English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • Tabaahi Song: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್!.. ತಬಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Tabaahi Song: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್!.. ತಬಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Toxic first song: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿಸಿಮಾ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದೆ..ಇದು ಯಶ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ತಬಾಹಿ ಹಾಡು ಆಗಿದೆ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 2, 2026, 03:57 PM IST
  • ಯಶ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಫುಲ್‌
  • ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಲೊಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಯಶ್‌ ಕಿಯಾರ
  • ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ತಬಾಹಿ.. ತಬಾಹಿ..ಅಬ್ಬರ ಫುಲ್‌ ಜೋರು

Trending Photos

ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Kendra Trikona Rajyoga
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
camera icon6
Jammu and Kashmir
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
ಖಮೇನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಅವನ ಸಾವಿಗಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ..
camera icon5
Supreme leader
ಖಮೇನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಅವನ ಸಾವಿಗಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ..
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5 ಬಡ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon6
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5 ಬಡ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
Tabaahi Song: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್!.. ತಬಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Toxic first song: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಂಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದೆ..ಯಶ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಖತ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಡನ್ನ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..ದೆ. ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾರ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಡು ತಬಾಹಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೆಲೊಡಿಯಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಬಂದಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಬಾಹಿ ಅನ್ನುವ ಪದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ..ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಕಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಹಾಡು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಬಾಹಿ ಪದ ಬಹಳ ಹೈಲೈಟ್‌ ಆಗಿದೆ..  ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲೊಹೊಮೊರ ಎನ್ನುವ ಪದ ತಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಬಾಹಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ ಸಖತ್‌ ಹೈಲೈಟ್‌ ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ತಬಾಹಿ ಅನ್ನುವ ಪದ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತಾ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟನಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್!.. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಹೀರೊ

ಯಶ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ತಬಾಹಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪದ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಈ ಪದ ಅರ್ಥ ನಾಶ ಎಂದರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಾಶ, ವಿನಾಶ, ವಿಪತ್ತು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಬಾಹಿ ಪದ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಾಶವಾದನು ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಲಾಗ್ತಿದೆ.  ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರವು ಜೋರಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಗಾಯನವೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುವ ರೀತಿನೇ ಇದೆ.

ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಬಾಹಿ ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಹಾಡಿನ ಆಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಾಡು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಲ್ಲ..! 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್‌.. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Toxic Movie first songTabaahiTabaahi meaningTabaahi songTabaahi lyrics

Trending News