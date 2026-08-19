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ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ Yash ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭ.. KVN ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!

ಅಭಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿಯೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟ ಮತ್ತು ಐದು ನಟಿಯರು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತುರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 19, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:34 PM IST
ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ Yash ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭ.. KVN ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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