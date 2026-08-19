Toxic, KVN Productions updates advance ticket bookings: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್, ಹಾಡು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಭಾರೀ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಥೆ ಏನಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವೂ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ?.
ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿಯೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟ ಮತ್ತು ಐದು ನಟಿಯರು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾತುರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಲದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಖತ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ನಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಿದೆ. ಇವರ ಪಾತ್ರ ಏನೇನು ಎಂಬುದು ಕೌತುಕವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಯಾಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರೆ, ಯಶ್ ಒಡೆತನದ ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವುದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 195 ನಿಮಿಷವಿದೆ. ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರಂತೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಒಡೆತನದ ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಣ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಿಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.