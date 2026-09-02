/ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹವಾ; ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?

Toxic Movie Box Office Collection: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಂಭದ ದಿನದ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ₹300 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನ ₹101.10 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಕುತೂಹಲದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂಕಿಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲ ವಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹37.65 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ₹27.20 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ₹25.15 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಐದನೇ ದಿನ ₹23 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ₹101.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮೊದಲ ಐದು ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
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ವಾರದ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ₹7.65 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಳನೇ ದಿನ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆರನೇ ದಿನ ₹7.65 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಏಳನೇ ದಿನ ಸುಮಾರು 2.6 ಶೇಕಡಾ ಚೇತರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ₹7.85 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹229.60 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಮೊದಲ ದಿನದ ₹101.10 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹229.60 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ₹274.25 ಕೋಟಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ನಂತರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಏಳನೇ ದಿನ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ₹1.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹40.75 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಹೊರಗಡೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದ್ದು, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹315 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಳಿಕ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾದ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುವುದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
₹400 ಕೋಟಿ ತಲುಪುತ್ತಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’?
ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ₹315 ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ₹400 ಕೋಟಿಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶವಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹229.60 ಕೋಟಿ ನೆಟ್, ₹274.25 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹315 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ₹300 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹400 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್/ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು.)