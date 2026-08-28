/ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್‌!.. ಪೈರಸಿ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಂಗಾಲು, ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ!

Toxic movie Piracy: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೆ ಈಗ ಪೈರಸಿ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೈರಸಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಹ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಒಳಗೆ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಎಂದಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಕಥೆಯ ತಿರುವುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್?
ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮನವಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಯನ ರೌದ್ರವತಾರ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳ ಆಗಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಐವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ನಟನೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆದರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿದೆ.. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ.. ರಾಯನ ರೋಷ.. ರಾಯನ ದ್ವೇಷ.. ರಾಯನ ರೌದ್ರಾವತಾರ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳವಾಗಿದೆ.. ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೈಂ ಹ್ಯೂಮರ್.. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ರಗಡ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಟಿಕ್ ಪಿಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ಆಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ಯಶ್ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತೂಕ ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ Toxic' ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೈರಸಿ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೈರಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಂಚಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೀಗ ಪೈರಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.