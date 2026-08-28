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ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್‌!.. ಪೈರಸಿ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಂಗಾಲು, ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ!

Toxic movie Piracy:  ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌( toxic) ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೈರಸಿ(Piracy ) ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 28, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:19 PM IST
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್‌!.. ಪೈರಸಿ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಂಗಾಲು, ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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