/Toxic movie leaked scene: ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರೂ ಲೀಕ್‌ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತು ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೀನ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು, ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ತಂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯೂ ಬಂದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಲೀಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ನಯನತಾರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ರಾಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಯನತಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸದಂತೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ತಂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಲೀಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಬಳಿಕ ಡಿಲೀಟ್!
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರು, ಯಾವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಅದು ಹೊರಬಂದಿತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ದೃಶ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ದೀರ್ಘ ರನ್ಟೈಮ್. ಚಿತ್ರವು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬುಕ್ಮೈಶೋದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ A ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ರನ್ಟೈಮ್ 194 ನಿಮಿಷ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.
ಯಶ್ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಗೋವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರ, ದ್ರೋಹ, ಹಿಂಸೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಮೋಚನೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ರವಿ ಬಸ್ರೂರು BGM ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ
ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಟ್ರಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲೀಕ್ಗಿಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಅನುಭವವೇ ಮುಖ್ಯ
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗಾಗಿ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನವೇ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮನವಿಯಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೆ, ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಇರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ.
ಸೂಚನೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಲೀಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಲೀಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.