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Toxic; ಯಶ್‌ 300 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವ್ರು.. ನೆಗೆಟಿವ್‌ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ; ಯಶ್ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ!

ಸಿನಿಮಾನ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಪಡಿ. ಅನ್ನ ಕೊಡುವವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಶ್‌ ಅವರು ಹೋಗಿರುವುದು. ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ವಲಸೆ ಬಂದವರಲ್ಲ

Written ByBhimappa
Published: Aug 28, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:14 PM IST
Toxic; ಯಶ್‌ 300 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವ್ರು.. ನೆಗೆಟಿವ್‌ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ; ಯಶ್ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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