Yash mother Pushpa Arun Kumar: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೇ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸತನ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿವಿದಿದ್ದಾರೆ.
4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಝೆಂಜಿ (Gen Z) ಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೊಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದೇ ಏನೇನೋ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಜನ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಶ್ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
300 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಯಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗುತ್ತಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಯಶ್ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೆಲವ್ರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ತಿಂದವರೇ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಿನಿಮಾನ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಪಡಿ. ಅನ್ನ ಕೊಡುವವರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಶ್ ಅವರು ಹೋಗಿರುವುದು. ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ವಲಸೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಎಂದು ಯಶ್ ತಾಯಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನ ಕೆಲವ್ರು ಕಂದಗಿಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಿನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಯಶ್ ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು, ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಯಶ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ವಲಸೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಲಸೆ ಬಂಧವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೊಗರು ಇರಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಯಶ್ ಅವರ ತಂಗಿನೇ ನೋಡುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪೈರಸಿ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. HD ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.