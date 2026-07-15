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ತಬಾಹಿ ಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನ ಹೊಸ ಹಾಡು!.. Thabahi ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ?

Toxic movie new song: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ತಬಾಹಿ ಸಾಂಗ್‌ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನೆ ಬದಿಗೆ ಇಡಲು ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 15, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:26 PM IST
ತಬಾಹಿ ಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನ ಹೊಸ ಹಾಡು!.. Thabahi ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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