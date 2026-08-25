Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಯಶ್ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಹಿ! ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ $₹1$ ಕೋಟಿ ಫೈನ್?

ಯಶ್ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಹಿ! ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ $₹1$ ಕೋಟಿ ಫೈನ್?

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 25, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:55 PM IST
ಯಶ್ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಹಿ! ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ $₹1$ ಕೋಟಿ ಫೈನ್?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಅಬ್ಬರ, ದಾಖಲೆಗಳು ಬ್ರೇಕ್‌.. 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌
2
3
4
5