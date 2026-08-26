Toxic Movie Release Today: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ʼ ಇಂದು, ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2’ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ 19 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ₹61.99 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತ್ತು.
12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’:
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು Lionsgate ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದೇ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
‘KGF 2’ ನಂತರ ಯಶ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್
2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘KGF: Chapter 2’ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ‘KGF’ನ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಶ್ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೌದು.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ ‘A’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ (CBFC) ‘A’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಯಸ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾದ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿತ್ರದ ಅವಧಿಯೂ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ‘A Fairy Tale for Grown-Ups’ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಥೆಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ 19,19,700 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದವು. 3,628 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 24,930 ಶೋಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮೇಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ತವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುತ್ತಾ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’?
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹80ರಿಂದ ₹100 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹100ರಿಂದ ₹120 ಕೋಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವು ಅಧಿಕೃತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲ; ಅಂತಿಮ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ವಾಕ್-ಇನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಶೋಗಳ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದರೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ದೃಶ್ಯಾನುಭವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ರಾಜೀವ್ ರವಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಜಗತ್ತು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅನುಭವದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನವಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಇತರರ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ಗೆ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ದಿನ
‘KGF’ ಸರಣಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಯಶ್ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ; ‘KGF’ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸಿನಿಮಾ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ, ಬೃಹತ್ ತಾರಾಬಳಗ, ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ಆರು ಭಾಷೆಗಳ ಆವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ‘KGF’ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯಶ್, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.