ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್! ವಯಲೆಂಟ್ ರಾಯನಾಗಿ ಯಶ್ ಘರ್ಜನೆ

toxic movie second teaser : ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಷಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 20, 2026, 10:21 AM IST
  • ಕೆಜಿಎಫ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
  • ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್! ವಯಲೆಂಟ್ ರಾಯನಾಗಿ ಯಶ್ ಘರ್ಜನೆ

toxic movie second teaser : ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಷಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 1 ನಿಮಿಷ 55 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವ ಈ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್‌ ‘ವಯಲೆಂಟ್ ರಾಯ’ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

“ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್” ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಯಶ್, ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಾಗರ ಹರಿಸುವ ರಾಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಟೋನ್‌ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದವನಗೆ ಉಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ 30%.. ಅಷ್ಟೇ

ಡುಯಲ್ ಶೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್
ಈ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಂತ, ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭೀಕರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರಾಯ. ಈ ಡುಯಲ್ ಶೇಡ್ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

 

ಮೊದಲ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರ ತರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು..! ಇಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ

ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್‌ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 
 

