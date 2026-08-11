/ಅಂದು 300 ರೂ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ನಟ.. ಇಂದು 100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಇಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್. ‘KGF’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಯಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಜೆಟ್ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು—ಹೀಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹300 ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ, ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳು, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಕನಸನ್ನು ಬಿಡದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಫಲವಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭುವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಭಿನಯದತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದ ಯಶ್, ಮುಂದೆ ತಾನು ನಟನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ₹300 ಎಂದು ಅವರು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಶ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತರೂ ತನ್ನ ಕನಸು ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ರಂಗಭೂಮಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಬೆನಕ ನಾಟಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಶ್, ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಹಾ ನೀಡುವುದು, ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದವು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವುದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಯಶ್ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಲಿತರು. ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದಾಗಲೂ ಆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ಯಶ್ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಈ ಕಥೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಂತರ ಯಶ್ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ‘ಉತ್ತರಾಯಣ’, ‘ನಂದಗೋಕುಲ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ‘ನಂದಗೋಕುಲ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಯಶ್ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ‘ಜಂಬದ ಹುಡುಗಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. ನಂತರ ‘ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ದೊರೆಯಿತು. ನಂತರ ‘ಕಿರಾತಕ’, ‘ಗೂಗ್ಲಿ’, ‘ರಾಜಾಹುಲಿ’, ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ’, ‘ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ನಟನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ‘KGF’.
2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘KGF: Chapter 1’ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶ್ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ‘ರಾಕಿ ಭಾಯ್’ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಅದುವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಶ್, ‘KGF’ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ‘ರಾಕಿ ಭಾಯ್’ ಪಾತ್ರದ ಸ್ಟೈಲ್, ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘KGF: Chapter 2’ ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹300 ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಯಶ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘₹100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ’ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಯಶ್ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ₹100 ಕೋಟಿ ಎಂಬುದು ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕೃತ fixed acting fee ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಕೋಟಿ upfront fee ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ತಲುಪಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಯಶ್ಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ’ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ₹50 ಕೋಟಿ upfront fee ಜೊತೆಗೆ profit share ಇರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ವಿವರಣೆ.
‘KGF’ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬದಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಥೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ‘Toxic’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಈಗ ಕೇವಲ ನಟನ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆಯಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಮಾದರಿಯತ್ತವೂ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘KGF’ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಯಶ್, ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಯಶ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ; ಅದು ₹300. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ₹300 ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿದಾಗಲೂ ಅವರು ಉಳಿದರು. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾದಾಗ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ದಿನಕ್ಕೆ ₹50 ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾಯಕನಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ‘KGF’ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಇಂದು ಯಶ್ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ, ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ನೆನಪಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ₹300 ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಯುವಕ ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್, ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ‘₹300ರಿಂದ ₹100 ಕೋಟಿಗೆ’ ಎಂಬ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಲ್ಲ; ಅದು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನಂಬಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ₹300 ಇದ್ದರೂ ಕನಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಅದೇ ಕನಸು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.